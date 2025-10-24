İzmir’e borç takan Azeri iş insanı firarda

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kemalpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü, vergilerini ödeme süresini geçirenleri ilan edip ödeme yapmaları konusunda uyarılarda bulundu. Kemalpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü, vergi ödemeyenlerin listesini yayınladı. Listede Azeri asıllı iş insanı Farid Khalılov'un olması dikkat çekti. Khalılov'un adres ve iletişim bilgisi bulunmazken 1 milyon 827 bin 953 TL vergi borcu olduğu bildirildi. Khalılov ayrıca Kemalpaşa'da bulunan ve uluslararası seracılık işi yapan A Sera Grup'un kurucusu olarak yer alıyor. Öte yandan Azeri iş insanının farklı firmalara da borcu olduğu belirtildi.