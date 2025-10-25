Akaryakıt fiyatlarına 3 TL birden zam! Tabelalar gece yarısı değişti... İşte İzmir, İstanbul, Ankara güncel benzin, motorin, LPG fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında petrol ve döviz kurlarında yaşanan değişim sonucu dalgalanma devam ediyor. ABD'nin Rus petrol şirketlerine yönelik yaptırım kararının ardından Brent Petrol'de yaşanan yükseliş sonrasında akaryakıt fiyatlarına zam geldi.
MOTORİNE İNDİRİM SONRASI ZAM
Motorini litresine 22 Ekim günü 98 kuruş indirim yapılmış ve dizel yakıtın litresi 52-53 TL bandına inmişti. Petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş nedeniyle Cuma gününü Cumartesi gününe bağlayan gece yarısı motorinin litresine 3,04 TL zam yapıldı.
Zamlı fiyatlar, gece yarısı tabelalara yansıdı.
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 53,14 TL
Motorin: 56,46 TL
LPG: 27.60 TL