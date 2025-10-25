  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Ekonomi Akaryakıt fiyatlarına 3 TL birden zam! Tabelalar gece yarısı değişti... İşte İzmir, İstanbul, Ankara güncel benzin, motorin, LPG fiyatları

Sürücüler dikkat! Akaryakıt istasyonlarında tabelalar gece yarısı değişti. Daha önce 1 TL'ye yakın indirim yapılan motorine, 3 TL birden zam geldi. İzmir'de motorinin fiyatı kaç TL'ye çıkacak? Benzin ve LPG fiyatları kaç TL? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıt fiyatlarında petrol ve döviz kurlarında yaşanan değişim sonucu dalgalanma devam ediyor. ABD'nin Rus petrol şirketlerine yönelik yaptırım kararının ardından Brent Petrol'de yaşanan yükseliş sonrasında akaryakıt fiyatlarına zam geldi.

MOTORİNE İNDİRİM SONRASI ZAM

Motorini litresine 22 Ekim günü 98 kuruş indirim yapılmış ve dizel yakıtın litresi 52-53 TL bandına inmişti. Petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş nedeniyle Cuma gününü Cumartesi gününe bağlayan gece yarısı motorinin litresine 3,04 TL zam yapıldı.

Zamlı fiyatlar, gece yarısı tabelalara yansıdı.

Zammın ardından İstanbul'da 52.40 TL'den satılan motorinin litre fiyatı, 55.44 TL'ye, Ankara'da 53.42 TL'den satılan motorinin litre fiyatı 56.46'ya ve İzmir'de 53.73 TL'ye satılan motorinin litresi 56.77 TL'ye yükseldi.

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 53,49 TL

Motorin: 56,77 TL

LPG: 27,53 TL

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 52,31 TL

Motorin: 55,44 TL

LPG: 27,71 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 53,14 TL

Motorin: 56,46 TL

LPG: 27.60 TL

