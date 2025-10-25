Altında iki ay sonra düşüş

BORSA İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda 5 milyon 850 bin liraya düştü. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 910 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 7 milyar 754 milyon 74 bin 17,20 lira, işlem miktarı ise 1338,28 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 854 milyon 944 bin 61,88 lira olarak gerçekleşti. Altın 9 haftanın sonunda ilk kez düşüş yaşamış oldu.