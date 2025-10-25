Sosyal yardıma büyük pay

TBMM'ye sunulan 2026 bütçesinden dar gelirli vatandaşlara yönelik sosyal yardımlar ve desteklere büyük pay ayrıldı. Elektrik, doğalgaz ve asgari ücret destekleri ile birlikte sosyal yardımlar 2,3 trilyon lirayı buluyor. 2026 bütçesinden dar gelirli vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara 917 milyar lira ayrıldı.

KALEM KALEM LİSTE SAĞLIK PRİMİ: Ödeme gücü olmayan vatandaşların sağlık primi giderlerini karşılamak amacıyla 157 milyar lira.

65 YAŞ ÜSTÜ: 65 yaş üstü yaşlılar, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve yakınlarına bağlanan aylıklar kapsamında 106 milyar lira.

SOSYAL KONUT: Sosyal konut finansmanının desteklenmesi amacıyla 100 milyar lira.

ENGELLİ VATANDAŞLAR: Evde bakımınlarına destek amacıyla 90 milyar lira. Engelli vatandaşların eğitim desteği için 56 milyar lira.

DOĞUM YARDIMI: Doğum yardımı ödemeleri için 44 milyar lira.

ÇOCUK DESTEĞİ: Ekonomik yoksunluk içinde olan çocukların aileleri yanında yetişmelerine imkân sağlayan sosyal ve ekonomik destek ödemeleri için 23 milyar lira.

KORUYUCU AİLE: Koruyucu aile uygulaması kapsamında ise yaklaşık 3 milyar lira.

ELEKTRİK YARDIMI: Vatandaşların elektrik ve doğal gazı daha ucuza kullanabilmeleri için 2026 yılı bütçesinde 373 milyar lira kaynak aktarılacak. Halihazırda faturalarda mesken aboneleri için doğal gazda yüzde 43, elektrikte düşük kademede yüzde 57 oranında devlet desteği sağlanıyor. 2022 yılı Ocak ayı itibarıyla, asgari ücrete kadar tüm çalışanların ücretlerini vergi dışı tutuldu. Bu kapsamda 2026 yılında 1 trilyon 92 milyar lira vergi istisnası öngörülüyor.