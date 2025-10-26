Bakanlık harekete geçti! O ürünlere iade kolaylığı sağlanacak

Yüksek risk taşıdığı belirlenen ayakkabı, oyuncak ve saraciye ürünlerinin, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla "basitleştirilmiş gümrük beyannamesi" kapsamında ülkeye getirilmesini kısıtlayan yeni düzenleme kapsamında, bu ürünleri sipariş eden tüketiciler "normal usulde beyan", "gümrüğe iade" ya da "terk etme" haklarını kullanabilecek.





AA muhabirinin Ticaret Bakanlığından edindiği bilgiye göre, ilgili genel müdürlüklerce bazı e-ticaret platformlarında satılan çeşitli ürün gruplarına yönelik denetim ve laboratuvar analizleri gerçekleştirildi.



Bu analizler sonucu, 20 Ekim'de yayımlanan genelgeyle yüksek risk taşıdığı belirlenen ayakkabı, oyuncak ve saraciye ürünlerinin, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla basitleştirilmiş gümrük beyannamesi kapsamında ülkeye getirilmesi kısıtlandı. Söz konusu düzenlemenin, insan ve kamu sağlığının korunması, tüketicilerin güvenli ürünlere ulaşması amacıyla uygulamaya alındığı açıklandı. Her ürünün teknik düzenlemesinin bulunduğu ve piyasaya arz edilecek ürünlerin buna göre üretilmesi, belgelendirilmesi ve ilgili uygunluk işaretiyle donatılması gerektiği belirtildi.