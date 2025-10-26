Basmane’deki oteller çıkmazda

Otellerin yoğun olduğu Basmane'de otel işletmecileri zor zamanlar geçiriyor. Son yıllarda göçmenlerin durağı haline gelen Basmane otelleri, günlük giderlerini bile karşılayamaz hale geldi. Elektrik, su ve personel giderlerinin aşırı arttığını belirten İzmir Otelciler Odası Başkanı İbrahim Veral, "Pek tercih edilmeyen bu bölgede otelcilik yapan meslektaşlarımız mağdur. Bölgenin geri kalmış olması, sosyal faaliyetlerin yapılmaması şehre gelen misafirlerin buradaki otelleri tercih etmemesine yol açıyor. Oysa burası İzmir'in en güzel ve tarihsel zenginliğe sahip bölgesi" ifadelerini kullandı.

YALÇIN ATA'DAN DESTEK

İzmir Otelciler Odası'nın bölgeye dair projesi olduğunu hatırlatan Veral, "İESOB Başkanı Yalçın Ata ile turizm konusunda İzmir'deki kurum ve kuruluşların yetkilileri ile projemizi Oteller Sokağı'nda açıklamıştık. Birlik Başkanımız Yalçın Ata bize büyük destek veriyor. Bu alanın komple kalkındırılmaya ihtiyacı var. Burayı bir Oldtown havasında geliştirmek istiyoruz. Bakanlıkla da çalışmalarımız var, Turizm İl Müdürü bu konuda iştahlı.. Konak ve Büyükşehir Belediyesi'nden de bir başlangıç bekliyoruz. Biz insan aktarmaya ve sponsor bulmaya hazırız" şeklinde konuştu.