Kadın çiftçiden girişimcilik dersi

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan Tuğba Yıldırım, aldığı tarım eğitimi ve kadın çiftçilere özel kredi desteğiyle kurduğu süt sığırcılığı işletmesiyle örnek bir başarı hikâyesine imza attı. Kısa sürede 25 büyükbaş hayvana ulaşan Yıldırım, kadın çiftçilere cesaret çağrısı yaptı. Efeler ilçesinde yaşayan Tuğba Yıldırım, Ocak ayında Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen kursa katılarak sertifika aldı. Eğitimini tamamladıktan sonra bankanın kadın çiftçilere özel kredi desteğinden yararlanan Yıldırım, süt sığırcılığı alanında kendi işletmesini kurdu. Kendi birikimlerini de yatırıma dahil eden girişimci kadın, azmi ve kararlılığıyla kısa sürede önemli bir gelişme kaydetti. Tuğba Yıldırım, bölgedeki kadınlar için örnek bir girişimcilik modeli oluşturdu.