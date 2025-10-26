Tarım sayımına katılan çiftçi sayısı 2.7 milyonu aştı

Genel tarım sayımı kapsamında, 2 milyon 750 bin tarımsal işletme ve çiftçi ile 18 milyon 840 bin tarımsal parsele ilişkin veri derlenirken, süreci devam eden anketlerle birlikte çalışmanın yaklaşık yüzde 80'i tamamlandı. TÜİK'den edinilen bilgiye göre, genel tarım sayımı çalışmaları kapsamında tarımsal alanlar, tarım işletmelerinin tasarrufunda olan diğer tarım dışı alanlar, tarımsal alet ve makineler ile tarımsal istihdam gibi veriler derleniyor. Bu çerçevede, ilgili mevzuat uyarınca illerde Valinin veya görevlendirdiği bir Vali Yardımcısının, ilçelerde Kaymakamın başkanlığında Sayım Komiteleri kurulurken, bu komitelere bağlı olarak 973 noktada sayım büroları oluşturuldu. Tarımsal işletme temsilcileri, randevu usulüyle sayım bürolarına davet edilirken, isteyenler e-Devlet kimlik doğrulamasıyla, kendi anketlerini internet adresinden doldurabiliyor. Tarım sayımı çerçevesinde, tespiti yapılan tarım arazilerine ilişkin veriler de derlenecek ve çalışmanın tamsayım bölümü 31 Aralık itibarıyla tamamlanacak.