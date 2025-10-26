Türk turizmi 63 milyar dolarlık hedefini koruyor

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Yönetim Kurulu Başkanı Oya Narin, Türk turizm sektörünün yılın ilk yarısında küresel gelişmeler nedeniyle duraksadığını ancak haziran itibarıyla yeniden ivme kazandığını belirtti. Narin, "Son iki çeyrekte güçlü bir toparlanma görüyoruz. Geçen yıl 61 milyar dolar olan turizm gelirlerinin bu yıl da benzer seviyelerde, Orta Vadeli Plan hedefi olan 63 milyar dolar civarında gerçekleşmesini bekliyoruz. Son 10 yılda turizmimizi dünya turizmi ile mukayese ettiğimizde dünya turizminin büyümesi yüzde 40'larda iken biz yüzde 90'larda büyümüşüz. Sektörümüzle, başarılarımızla iftihar ediyoruz" dedi.