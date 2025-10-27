Bakan Uraloğlu duyurdu: Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası kuruluyor! 250 kişiye iş, ekonomiye 3,5 milyar lira katkı





Yeni tren fabrikasının yaklaşık 15 bin metrekare büyüklüğü olan geniş bir alanda kurulacağını ifade eden Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:



"Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti İmalat ve Test Fabrikası'nın inşaat çalışmaları başladı. Hayata geçireceğimiz bu proje ile ülkemize yeni bir üretim merkezi kazandıracağız. Bu yeni tesisimizde 225 kilometre hıza sahip, ülkemizin ilk yerli ve milli elektrikli hızlı treni başta olmak üzere, Türkiye'nin raylı sistemler alanındaki geleceğine yön verecek nice yerli ve milli tren hayat bulacak. Fabrikamız faaliyete geçtiğinde yerli ve milli üretimin mihenk taşlarından biri haline gelen raylı sistemler sektörü için büyük bir kapasite oluşturmuş olacağız."