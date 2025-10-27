Beş fon büyüklüğü 2 trilyon liraya yaklaştı

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve Otomatik Katılım Sistemi'ndeki (OKS) devlet katkısıyla birlikte havuzun toplam büyüklüğü 1 trilyon 966 milyar 883,7 milyon liraya ulaştı. Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES), BES'teki katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 1 trilyon 850 milyar 300 milyon lira, Otomatik Katılım Sistemi'ndeki (OKS) devlet katkısıyla birlikte toplam fon büyüklüğü 116 milyar 583,7 milyon lira dikkate alındığında, havuzun toplam büyüklüğü 1 trilyon 966 milyar 883,7 milyon liraya ulaştı. Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerinden derlenen bilgilere göre, 17 Ekim itibarıyla BES'teki katılımcı sayısı 9 milyon 982 bin 691 oldu. Söz konusu dönemde katılımcıların fon tutarı 1 trilyon 658 milyar 146,5 milyon lirayı bulurken, devlet katkısı fon tutarı da 192 milyar 153,5 milyon lira olarak gerçekleşti.

400 BİNİ AŞTI

Böylelikle katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 1 trilyon 850 milyar 300 milyon lira oldu. Bu dönemde BES'ten emekli olan kişi sayısı da 417 bin 556'ya ulaştı. OKS tarafında, çalışan fon tutarı olan 109 milyar 249,7 milyon lira ile devlet katkısı fon tutarı olan 7 milyar 334 milyon liranın toplamıyla hesaplanan OKS'nin toplam büyüklüğü de 116 milyar 583,7 milyon lirayı buldu.