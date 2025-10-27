Egeli ihracatçılar rotayı Norveç’e kırdı: Hedef 50 milyon dolar

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Türkiye'nin 2024 yılında Norveç'e gerçekleştirdiği 21 milyon dolarlık taze meyve sebze ve mamul ihracatını artırmak amacıyla Kuzey Avrupa ülkesi Norveç URGE Projesi kapsamında ticaret heyeti düzenledi. Ticaret Bakanlığı desteğiyle, sürdürülen "Turkish Fresh and Processed Fruits and Vegetables Cluster" isimli UR-GE Projesi kapsamında ilk pazarlama faaliyetlerini Nisan ayında İngiltere'ye yaptıklarını belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, ikinci etkinliklerini meyve sebze mamulleri ve taze meyve sebze sektörlerinde 10 firma temsilcisinin katılımıyla 19-23 Ekim 2025 tarihlerinde Norveç'e düzenledikleri bilgisini verdi.

VERİMLİ BİR ORGANİZASYON

Norveç'te firma ve market ziyaretleri ile ikili iş görüşmeleri düzenlediklerini anlatan Uçak, "Norveçli ithalatçılarla 66 ikili iş görüşmesi yaptık. Norveç temaslarımızda Oslo Büyükelçimiz Gülin Dinç ve Oslo Ticaret Müşavirimiz Ceren Fırat heyetimize eşlik etti ve Norveç pazarıyla ilgili kritik bilgiler paylaştı. Üye firmalarımız açısından verimli bir organizasyon oldu. Norveç'e yeni ihracat bağlantılarının tohumlarını attık, önümüzdeki süreçte tohumların yeşermesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.