Migros’tan arıcılık kursiyerlerine destek

MİGROS Aile Kulübü'nün Edremit Halk Eğitim Merkezi ile birlikte düzenlediği Arıcılık Kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere Anavarza Bal iş birliğiyle arı yetiştiriciliği başlangıç seti hediye edildi.

GÜÇLÜ BİR BAŞLANGIÇ

EDREMİT Kipa AVM 5M Migros Aile Kulübü ve Edremit Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen Arıcılık Kursu başarıyla tamamlandı. Teslim törenine Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Esmen, Tarım İlçe Müdürü Sabriye Akçay, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nahit Deniz, Sosyal Yardımlaşma Merkezi Müdürü Elif Çakır ile Migros bölge yöneticileri katıldı. Migros, arı yetiştiriciliğiyle ilgilenen vatandaşlara destek olmayı sürdürüyor. Bu programla kursiyerler, teorik bilgilerini uygulamalı deneyimlerle pekiştirerek kendi arıcılık faaliyetlerine güçlü bir başlangıç yapma fırsatı buluyor.