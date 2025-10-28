Asgari ücret 2026 için son dakika açıklaması! Bakan mesajı verdi: Asgari ücret ne kadar olacak?

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aralık ayında başlayacak asgari ücret süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Işıkhan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu; kamu, işçi ve işveren temsilcilerinden oluşuyor. Bu üyeler ülkenin ekonomik koşullarını, enflasyonu ve yaşam şartlarını dikkate alarak ortak bir karar alıyorlar. Hükümet olarak diyaloğun güçlenmesini sağlıyoruz" dedi.

YENİ DESTEKLER YOLDA

SON dönemde emekli maaş ödemeleriyle ilgili kamuoyunda ortaya çıkan tartışmalara da değinen Işıkhan, Türkiye'nin sosyal güvenlik sisteminin oldukça güçlü olduğunu vurguladı: "Vatandaşlarımızın yüzde 99'u sosyal güvenlik şemsiyesi altında. Bu sistem sadece bireyi değil, ailesini de kapsıyor. Sigortalının vefatı durumunda geride kalanlara da ödeme yapılıyor. Dünyada bu kapsamda bir sistem bulmak gerçekten zor. Sosyal güvenlik sistemimizden kimsenin endişesi olmasın." Prim desteği düzenlemelerine de değinen Bakan Işıkhan, istihdamı koruyan firmalara yeni teşviklerin yolda olduğunu açıkladı.