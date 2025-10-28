Fed’den 2026’da faiz indirimleri bekleniyor

UZMANLAR, ABD Merkez Bankasının (Fed) ülkede iş gücü piyasasında devam eden sıkıntılar nedeniyle 2026 yılında da faiz indirimlerine devam edeceğini öngörüyor. ABD'de eylül ayında enflasyon beklentilerin altında gerçekleşmesiyle birlikte, Fed'in gelecek haftaki toplantısında faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentiler güç kazandı. Uzmanlar, Fed'in ülkede iş gücü piyasasında devam eden sıkıntılar nedeniyle gelecek yıl da faiz indirimlerine devam edeceğini öngörüyor. Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey, beklentilerin altında kalan enflasyon verisinin Fed'in ekim toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimini desteklediğini söyledi. Marey, Fed'in, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin bilanço küçültme sürecinin sona erdiğini duyurmasının muhtemel olduğunu dile getirdi. Marey, ülkede açıklanan verilerin sınırlı olması nedeniyle Powell'ın aralık ayına ilişkin sözlü yönlendirmede bulunmayabileceğini söyledi. ING Uluslararası Başekonomisti James Knightley de Fed'in ekim toplantısında da 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasının beklendiğini vurguladı.