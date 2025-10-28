Hugo Boss’un İzmir fabrikasını karıştıran söylenti! 19 milyar ihracata rağmen düşük zam!

EGE Serbest Bölgesi'nde bulunan Hugo Boss fabrikasında, ocak ayında yapılacak ücret artışlarının düşük tutulacağı söylentisi işçiler arasında ciddi bir huzursuzluk yaratmış durumda.
Avrupa pazarlarına milyonlarca dolarlık ihracat yapan tesis, Türkiye tekstil sektörünün gözdesi sayılıyor, yönetim sürekli röportajlarında bunu ifade ediyor.
Ancak üretimin asıl yükünü taşıyan binlerce işçi, aynı başarı hikâyesini değil ekonomik krizin etkisini yaşıyor.
Resmî verilere göre Türkiye'nin hazır giyim ihracatı 2024 yılında 19 milyar doları aşarken, Hugo Boss'un İzmir fabrikası bu ihracatın önemli bir kısmını tek başına gerçekleştiriyor. Hugo Boss, uluslararası kamuoyuna "etik üretim", "adil ücret" ve "çevre dostu üretim" sloganlarıyla biliniyor, sömürüyü gizleyemiyor.