Konkordato süreci sil baştan değişiyor: Bunu bir daha kimse yapamayacak!

Konkordato başvurusu reddedilenler, ödeme koşulları ve merkez değişikliği ile tekrar tekrar başvuru yapamayacak. Yeniden başvuru için yeni kriterler getirilecek.

Teklif ile yasanın ilgili maddesine "Konkordato talebi mahkemece reddedildikten sonra, borcun ödenmesini sağlayacak olan kaynaklarda önemli bir değişiklik gerçekleşmedikçe veya ileriye yönelik olarak böyle bir değişikliğin gerçekleşeceği ortaya konmadıkça, tekrar adi konkordato teklifinde bulunulamaz" fıkrası ekleniyor.