Yatırımın kalbine çıkarma yapacaklar! Ege’den Almanya’ya yatırım köprüsü

Seminerde, Almanya'nın en güçlü sanayi ve ticaret bölgelerinden biri olan Kuzey Ren Westfalya (NRW) Eyaleti'nin; yatırım ortamı, şirketleşme süreçleri, hukuki ve mali teşvikleri, lojistik altyapısı ve Türk firmaları için sunduğu rekabet avantajları detaylı olarak ele alınacak.





'BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR'

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, "Almanya, yalnızca Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı değil, aynı zamanda sürdürülebilir üretim, teknoloji ve nitelikli istihdamın merkezi konumundadır. Avrupa'nın en büyük sanayi bölgelerinden biri Kuzey Ren Westfalya ise bu gücün kalbidir. Türk firmalarının bu bölgede yatırım yapması; ihracatlarını büyütmeleri, Avrupa pazarında kalıcı bir yer edinmeleri ve markalaşma süreçlerini hızlandırmaları açısından büyük önem taşıyor. EİB olarak, ihracatçılarımızın uluslararası pazarlarda daha güçlü bir şekilde var olabilmeleri için bilgiye erişimlerini kolaylaştırmaya, stratejik ortaklıklar kurmalarına destek vermeye devam edeceğiz" dedi.