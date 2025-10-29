Ekmek fiyatlarına ayar! Yeni düzenleme geliyor

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında yapılan toplantıda ekmek fiyatlarına yönelik yeni düzenlemeler görüşüldü.
Temel gıda ürünlerinde tüketiciyi koruyacak daha etkin tarife sistemine geçilmesi hedefleniyor. Toplantıda iki önemli başlıkta karar alındı. İlk karar, üretiminde sıkıntı yaşanan ürünlerde ithalatın devreye alınması yönünde oldu.
Komite karar metninde bu durum, "Yurtiçi üretim tahminleri dikkate alınarak tüketicilere sağlanan arzın bazı gıda ürünlerinde ithalat yoluyla desteklenmesi suretiyle dengeli bir şekilde devam edeceği teyit edilmiştir" ifadeleriyle yer aldı.
GÖZDEN GEÇİRİLECEK
İKİNCİ başlık ise, Türkiye genelinde tüketicileri doğrudan ilgilendiren gıda fiyatları oldu. Fiyat hareketlerinden yurttaşların asgari düzeyde etkilenmesini sağlamak amacıyla kısa vadeli önlemlerin ele alındığı toplantıda, özellikle ekmek ve temel gıda ürünlerinin tarifelerinin belirlenmesine yönelik mevzuatın gözden geçirilmesi kararlaştırıldı.
Böylece daha etkin ve sürdürülebilir bir tarife sistemine geçilmesi hedefleniyor. Toplantıda ayrıca, sera ve tarımsal sulama yatırımlarına verilen desteğin artırılması gerektiği vurgulandı.