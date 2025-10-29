Ekmek fiyatlarına ayar! Yeni düzenleme geliyor

GÖZDEN GEÇİRİLECEK

İKİNCİ başlık ise, Türkiye genelinde tüketicileri doğrudan ilgilendiren gıda fiyatları oldu. Fiyat hareketlerinden yurttaşların asgari düzeyde etkilenmesini sağlamak amacıyla kısa vadeli önlemlerin ele alındığı toplantıda, özellikle ekmek ve temel gıda ürünlerinin tarifelerinin belirlenmesine yönelik mevzuatın gözden geçirilmesi kararlaştırıldı.

Böylece daha etkin ve sürdürülebilir bir tarife sistemine geçilmesi hedefleniyor. Toplantıda ayrıca, sera ve tarımsal sulama yatırımlarına verilen desteğin artırılması gerektiği vurgulandı.