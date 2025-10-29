Memur ve emekli maaşı için geri sayım... Son zam oranı netleşiyor! İşte masadaki rakamlar...

Kamuda çalışan milyonlarca memur ile 16 milyondan fazla emekli 2026 yılında maaşlarına yapılacak zam oranını merak etmeye devam ediyor. Temmuz ayında en düşük memur maaşı 50 bin 503 TL, en düşük SGK ile Bağkur emeklisi maaşı 16 bin 881 TL'ye, en düşük memur emeklisi maaşı ise 22.670 TL oldu. Gözler şimdi 2026 yılında uygulanacak zam için TÜİK tarafından açıklanacak Ekim ayı enflasyon verisine çevrildi. İşte ayrıntılar...

ZAM İÇİN 4 AYLIK VERİ BELLİ OLUYOR

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre temmuz ayında enflasyon yüzde 2.06, ağustos ayında yüzde 2.04, eylül ayında ise yüzde 3,23 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise yüzde 33,29 oldu.

Emekli ve memur maaşları için 3 Kasım'da açıklanacak dördüncü TÜFE rakamları belirleyici olacak. Böylelikle 4 aylık zam tablosu netleşecek.

SSK VE BAĞ-KUR ZAM ORANI NE?

Eylül ayı TÜFE rakamlarına göre SSK, Bağkur emeklileri şimdiden yüzde 7,50 zammı cebe koymuş oldu. Memur ve memur emeklileri için bu fark yüzde 11 toplu sözleşme zammı eklenince ortaya çıkan kümülatif zam yüzde 13,66 olarak hesaplandı.

Ekonomistlerin beklentisine göre Ekim ayında enflasyonun en az yüzde 2 en çok ise yüzde 2.99 gerçekleşmesi bekleniyor. Böylelikle emekliler en az yüzde 9.6 en çok ise 10.50 zammı cebe koymuş olacak.

MEMUR MAAŞINA ZAM YÜZDE KAÇ OLACAK?

Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme zammına ilave olarak enflasyon farkı alıyor. Memur ve emekliler yılın ilk yarısında yüzde 5'lik kısmı toplu sözleşme kaynaklı olmak üzere yüzde 15.6'lık bir zam aldı.

Ocak-Haziran dönemini kapsayan yılın ilk 6 ayında enflasyon yüzde 16,67 olmuştu. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında ise toplamda 7,51'lik bir enflasyon gerçekleşti. Bu dönemde enflasyon farkı yüzde 2,4 oldu.

Böylelikle memur ve memur emeklileri için şimdiden yüzde 13.65'lik zam oluştu.

MEMUR VE EMEKLİ MEMURLARA İLAVE BİN TL

Memur maaşlarına yılda iki kez enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı toplamından oluşan zam yapılıyor. 8. Dönem Toplu Sözleşme tebliğine göre, memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayında yüzde 11, ikinci 6 ayında yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin taban aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayı için 1000 lira ilave ücret ödenecek.

EMEKLİLER REFAH PAYI BEKLİYOR

Yıl sonu enflasyon beklentilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 11-13 aralığında memur emeklileri de yüzde 17-19 aralığında artış alacak. Bu hesaplamalara bakıldığında her iki kesim arasında 6.45'lik bir fark oluşması bekleniyor. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in aktardığına göre zam farkı nedeniyle refah payı yeniden gündemde.

MERKEZ BANKASINA GÖRE ZAM BEKLENTİLERİ

Merkez Bankası'nın Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne katılan ekonomistlere göre beklentilerine göre enflasyon 2025 yılı sonunda yüzde 31.77 olacak. Yılın ikinci yarısı için enflasyon yüzde 12,94 olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12.94 oranında zam alacak.

Oluşan 7.56'lık enflasyon farkı ve yüzde 11'lik toplu sözleşme zammı ile birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 19.39 zam alacak.