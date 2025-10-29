Türkiye’nin petrol ithalatı ağustosta yüzde 1 azaldı

TÜRKİYE'NİN toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 1 azalarak 4 milyon 386 bin 144 tona geriledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) ağustosta ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol ithalatı yaklaşık yüzde 8,6 artarak 2 milyon 877 bin 44 ton olarak gerçekleşti.