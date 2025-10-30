Son gün yarın! Yenilemeyen 7 bin 423 TL fazla ödeyecek

Edinilen bilgilere göre, bugüne kadar 35 milyonun üzerinde ehliyet yenileme başvurusu yapıldı ancak yaklaşık 1,8 milyon kişi hala eski sürücü belgesini kullanmaya devam ediyor. Eski tip sürücü belgesi kullanan kişilerin, yarına kadar yenileme işlemi yapmaması durumunda ehliyetleri geçersiz olacak.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "31 Ekim yaklaşıyorBu tarihten sonra eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli harç değerli kağıt ve hizmet bedelinden yararlanamayacaktır" Ayrıca eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Ekim'e kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken, 1 Kasım itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 lira 60 kuruşa yükselecek.