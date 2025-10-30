Türkiye Nadir Toprak Elementleri ile küresel oyuncu olabilir! Çin ve Brezilya'dan sonra küreselde ilk 3'e girecek

NTE KRİTİK ÖNEME SAHİP

Seryum oksit, lantan, neodim ve praseodymium oksit dahil olmak üzere 10 nadir toprak mineralinin yanı sıra florit, barit ve toryum tespit edildi. Bu elementler, elektrikli araç motorları, rüzgâr türbinleri, savunma sistemleri ve elektronik cihazlar için kritik önemde.

2023'te faaliyete geçen pilot tesis, yılda 1.200 ton cevher işleyerek %90 saflık oranına ulaştı. Endüstriyel üretim tesisini 2027–2028 yılları arasında devreye almak isteyen Eti Maden 10.000 ton nadir toprak oksit üretmek için yılda 570.000 ton cevher işlemek istiyor.