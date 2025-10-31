Tarımsal üretim kredilerinde limitler yeniden belirlendi

TARIMSAL üretime yönelik Hazine destekli kredi ve finansman uygulamasında üst limitler ve faiz-kar payı indirim oranları yeniden tespit edildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, 24 Ekim'de yayımlanan kararın, Cumhurbaşkanlığınca bütçe imkanları zorlanarak bütçe ödeneğinde artış sağlanmasına karar verilmesi sebebiyle yürürlükten kaldırılması uygun bulundu. Kararla, sağlanan Hazine faiz-kar payı desteği tutarları, bütçe disiplininin korunması ve öngörülebilir mali yönetimin sürdürülebilmesi amacıyla ilgili yıl bütçesine konulan ödenekle sınırlandırıldı. Bu çerçevede mevcut kredi limitlerinin 2025'te değiştirilmemesine yönelik uygulama gelecek yıl için de sürdürülecek.