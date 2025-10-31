Türkiye ile Güney Afrika arası ticaret güçleniyor

TÜRKİYE'NİN "Afrika Ülkeleriyle Ticari ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi" kapsamında, bu ülkelerle ticaret hacminin artırılması, karşılıklı yatırımların teşviki ve Türk firmalarının Afrika'da özellikle müteahhitlik, enerji, sağlık, tarım ve altyapı gibi projelerde daha etkin rol alması amaçlanıyor. Hedefler doğrultusunda ikili ve çok taraflı diplomatik ziyaretler, Afrika ülkeleriyle üst düzey toplantı ve forumlar "kazan-kazan" stratejisiyle düzenleniyor. Türkiye ve Güney Afrika Cumhuriyeti arasında gerçekleştirilen İkili Ulusal Komisyon Toplantısı'nda önemli anlaşma ve mutabakat zaptlarına imza atıldı. İki ülke serbest bölgeleri alanında uzun vadeli işbirliği tesis edilerek, karşılıklı yatırıma katkı sağlanması hedeflendi.