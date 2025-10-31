Yatırımların artması için çalışma ekibi kuruluyor

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İsviçre Konfederasyonu Başkan Yardımcısı ve Ekonomik İşler, Eğitim ve Araştırma Bakanı Guy Parmelin ile görüştü. Şimşek ve Parmelin'in görüşmesi Bakanlık'ta yapıldı. Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, jeopolitik gelişmeler ve küresel ticarette artan korumacılık eğilimleri ele alındı. Taraflar, karşılıklı ticaret ve yatırımların artırılmasının yanı sıra üçüncü ülkelerde ortak projeler geliştirilmesi ve işbirliği yapılması konularında da görüş alışverişinde bulundu. Toplantıda ayrıca, ilaç ve sağlık teknolojileri sektörlerinde işbirliğini güçlendirmek amacıyla ortak çalışma grubu kurulması konusunda mutabakata varıldı.