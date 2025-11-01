Cevdet Yılmaz: ‘Dezenflasyon gerilemeye devam ediyor’

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Manisa İş Dünyası Buluşması programında konuştu. Enflasyonun en büyük meseleleri olduğunu ifade eden Yılmaz, "Şu anda milletimizin, halkımızın en büyük meselesi enflasyon. Biz de bunu önceliklendirmiş durumdayız" dedi. Yılmaz, şöyle devam etti: "2024 Mayıs ayında zirveyi gördü enflasyon, 75,5'e kadar çıktı. O tarihten bugüne bir dezenflasyon süreci devam ediyor ve en son eylül ayında 33,3 seviyesine gerilemiş durumda. 42 puanlık bir düşüş var. Eylül'de bir miktar beklentilerin üstünde geldi doğrusu ama ekim ayında yeniden bir normalleşme olmasını bekliyoruz. Buna göre yıl sonunda bizim program hedefimiz yüzde 30'un altını görmek. Gelecek yıl yüzde 20'nin altı. 2027'de ise tek haneli rakamlara ülkemizi tekrar kavuşturmak istiyoruz. Enflasyonun sadece para politikalarıyla düşmeyeceğinin farkındayız."