Elektrik desteğine yeni limit geldi! İşte o tarihte başlayacak!

ENERJI Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) 2026 yılı için uygulanacak "Son Kaynak Tedarik Tarifesi"ne ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, elektrik tüketiminde devlet desteğine ilişkin yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi. Artık yıllık elektrik tüketimi 4 bin kilovat saati aşan aboneler, devletin elektrik desteğinden faydalanamayacak. Yeni yapılan düzenlemeyle söz konusu tüketim limiti 4 bin kilovat saate düşürüldü.
2026'DAN İTİBAREN UYGULANACAK
BÖYLECE, yıllık tüketimi 4 bin kilovat saat ya da aylık 333 kilovat saati aşan aboneler devlet desteğinden yararlanamayacak. Yeni limitle birlikte faturası yaklaşık 984 TL ve üzerinde gelen aboneler devlet desteğinden faydalanamayacak. Bu karar abonelerin yaklaşık yüzde 6'sını yani yaklaşık 2.5 milyon aboneyi etkileyecek.
Elektrikli otomobilini evde şarj edenler büyük oranda limiti aşacağı için yüksek tarifeden elektrik kullanacak. Bir elektrikli otomobilin bataryası ortalama 50-54 kw kapasiteye sahip. 50 kw'lık batarya KDV dahil olarak 139,8 liraya doluyordu. Başka bir deyişle aylık 333 kw'yı aşan elektrikli otomobili olan elektrik abonesi, yüksek fatura ödeyecek. Söz konusu limit, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.