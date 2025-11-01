Elektrik desteğine yeni limit geldi! İşte o tarihte başlayacak!

Karara göre, elektrik tüketiminde devlet desteğine ilişkin yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi. Artık yıllık elektrik tüketimi 4 bin kilovat saati aşan aboneler, devletin elektrik desteğinden faydalanamayacak. Yeni yapılan düzenlemeyle söz konusu tüketim limiti 4 bin kilovat saate düşürüldü.

2026'DAN İTİBAREN UYGULANACAK

BÖYLECE, yıllık tüketimi 4 bin kilovat saat ya da aylık 333 kilovat saati aşan aboneler devlet desteğinden yararlanamayacak. Yeni limitle birlikte faturası yaklaşık 984 TL ve üzerinde gelen aboneler devlet desteğinden faydalanamayacak. Bu karar abonelerin yaklaşık yüzde 6'sını yani yaklaşık 2.5 milyon aboneyi etkileyecek.