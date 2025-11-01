Hayaller gerçeğe dönüyor: Sosyal konut can suyu olacak

Ve yıl sonuna geldiğimizde ise 453 bin yuvamızı tamamlayıp hak sahibi kardeşlerimize teslim etmiş olacağız. Tabii biz, vatandaşlarımıza yeni yuvalarını teslim ederken, sosyal donatıları da aynı süreçte inşa etmeye devam ediyoruz. Şuna emin olun; dünyada başka hiçbir ülkenin yapamayacağı bir inşa seferberliği yürütüyoruz.

Yüzyılın Konut Projesini Cumhurbaşkanımız açıkladı. 81 ilimizde 500 bin sosyal konut inşa ederek, on binlerce vatandaşımızın ev sahibi olma hayalini inşallah gerçeğe dönüştüreceğiz. Uygun şartlarla hem vatandaşımızı ev sahibi yapacak, hem şehirlerimizi depreme karşı güvenli hale getirecek, afete hazırlık sürecini de kararlılıkla yürütüyor olacağız" diye konuştu.