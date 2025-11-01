Hayaller gerçeğe dönüyor: Sosyal konut can suyu olacak

CEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Kurum, deprem bölgesinde saatte 23, günde 550 konut teslim ettiklerini dile getirdi.
Deprem bölgesinde yapılan konutlar hakkında bilgi veren Bakan Kurum, "Çevre, Şehircilik ve İklim. Şehircilikte de hepinizin bildiği üzere 11 ilimizi bir an önce tam anlamıyla eski haline getirmek için bir ayağımız hep bölgede. 11 ilimizin tamamında benzer projelerimizi bir bir tamamlıyoruz. Asrın İnşa Seferberliğiyle ile 11 ilimizi adeta dünyanın en büyük şantiye sahasına dönüştürdük" dedi.
AVRUPA BENZETMESİ
3 bin 481 alanda çalıştıklarına dikkat çeken Kurum "Bugün deprem bölgesinde saatte 23, günde 550 yuva yapıp teslim ediyoruz. Bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde alanı yeniden inşa ediyoruz. Geçtiğimiz Eylül ayı itibariyle 304 bin konutumuzu hak sahiplerine teslim ettik, 15 Kasım'da da 350 bininci konutumuzu teslim edeceğiz.
Ve yıl sonuna geldiğimizde ise 453 bin yuvamızı tamamlayıp hak sahibi kardeşlerimize teslim etmiş olacağız. Tabii biz, vatandaşlarımıza yeni yuvalarını teslim ederken, sosyal donatıları da aynı süreçte inşa etmeye devam ediyoruz. Şuna emin olun; dünyada başka hiçbir ülkenin yapamayacağı bir inşa seferberliği yürütüyoruz.
Yüzyılın Konut Projesini Cumhurbaşkanımız açıkladı. 81 ilimizde 500 bin sosyal konut inşa ederek, on binlerce vatandaşımızın ev sahibi olma hayalini inşallah gerçeğe dönüştüreceğiz. Uygun şartlarla hem vatandaşımızı ev sahibi yapacak, hem şehirlerimizi depreme karşı güvenli hale getirecek, afete hazırlık sürecini de kararlılıkla yürütüyor olacağız" diye konuştu.