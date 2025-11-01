İzmir iş dünyasında büyük satış

İZMIR'DE 2009 yılından bu yana Doğuş Otomotiv yetkili satıcısı olarak hizmet veren Mahmut Özgener ve Aliberti ailesi ortaklığındaki Vosmer, EKMAS bünyesindeki EGEM Otomotiv'i satın aldı. 2009 yılından bu yana Doğuş Otomotiv yetkili satıcısı olarak Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Porsche markalarıyla hizmet veren Vosmer'in EKMAS bünyesindeki EGEM Otomotiv'i satın aldığı öğrenildi.

AÇIKLAMA YAPILACAK

EGEM'de, Peugeot, Opel ve Citroen markalarının satış ve servis hizmeti veriliyordu. EKMAS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun inşaat sektöründeki yatırımlarına ağırlık verdiği ve Çınarlı'daki EGEM Otomotiv'i sattığı öğrenildi. Ekmekçioğlu uzun bir dönem Altay Spor Kulübü'nün de başkanlığını yapmıştı. Ekmekçioğlu yönetimindeki Altay Süper Lig'e kadar yükselmiş ancak daha sonra büyük bir borç yükü ile 3. Lig'e kadar düşmüştü. Ekmekçioğlu Altay'ın Süper Lig'den düştüğü sezon başkanlıktan ayrılmıştı. Satışın önümüzdeki günlerde resmi olarak açıklanması beklenirken, Vosmer çalışanlarına bilgi verildiği öğrenildi. Doğuş Grubu üst yöneticilerinin rahatsız olduğu ve aynı çatı altında satış yapılmasını kabul etmediği gelen bilgiler arasında.