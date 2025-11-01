Kacır: “Uber Türkiye’de üs kuracak” Kritik görev alacak!

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uber Türkiye Küresel Teknoloji Geliştirme ve Yazılım Merkezi Tanıtım Etkinliği'nde konuştu. Bakan Kacır, "Küresel teknoloji platformu Uber, Türkiye'yi yüksek potansiyeliyle yalnızca bir pazar değil, aynı zamanda bir inovasyon üssü olarak görüyor.





VİZYON GENİŞLİYOR

ÜLKEMIZDEKI varlığını ve yatırımlarını büyütüyor. Bu yaklaşımın en somut adımı olarak da önümüzdeki 5 yılda 200 milyon dolarlık bir yatırımla Türkiye'de bir teknoloji merkezi kurmak üzere adım atıyor.

İlerleyen dönem yetkin teknolo uzmanın çalışacağı bu merkez; Uber'in küresel operasyonlarında kritik rol üstlenecek teknolojilerin geliştirilmesinde görev alacak" dedi. Kacır, "2000'li yılların başında Türkiye genelinde Ar-Ge çalışmalarında yer alan insan kaynağımız yalnızca 29 bindi. Bugün 311 bin kişilik Ar-Ge insan kaynağına sahibiz.