Merkez Bankası, Papara’nın faaliyet izinlerini iptal etti!

TÜRKIYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papara Elektronik Para AŞ'nin faaliyet izninin iptal edilmesine karar verdi. TCMB'nin Papara Elektronik Para AŞ'nin Faaliyet İzninin İptal Edilmesine İlişkin Kararı Resmi Gazetede yayımlandı. Buna göre, TCMB, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararıyla, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca Papara Elektronik Para AŞ'nin faaliyet izninin iptal edilmesine karar verdi.