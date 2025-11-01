Turizm gelirlerinde ziyaretçi rekoru kırıldı! Son çeyrekte 3.9'luk artış

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılı üçüncü çeyrek turizm verilerini açıkladı. Ersoy, ilk 9 ayda turizmde rekor gelir elde edildiğini söyledi. Ersoy, ilk 9 ayda 50 milyar dolar gelir elde edildiğini ifade ederken yılsonu 64 milyar dolar turizm geliri hedefi olduğunu da belirtti.
BÖLGESEL FAKTÖRLER
ZİYARETÇI sayıları ile ilgili de bilgi paylaşan Ersoy, "Ziyaretçi sayımız ilk 9 ayda 49 milyon 993 bin oldu. 2024 yılının ilk 9 ayında 49 milyon 181 bin ziyaretçi gelmişti. Geçen yılın aynı dönemine göre artış yüzde 1.6. Rusya Federasyonu 5.53 milyon ziyaretçi, Almanya 5.22 milyon ziyaretçi, Birleşik Krallık 3.54 milyon kişi ziyaretçi ile ilk 3 sırada yer aldı" diye konuştu.
2025 yılı üçüncü çeyreğinde ziyaretçi sayılarını etkileyen faktörleri de sıralayan Ersoy, "23 Nisan'da İstanbul depremi çok önemli bir etki yaptı. Tam paskalya tatiline denk geldi. Paskalya tatilinin ilk gününde İstanbul'daki deprem bazı rezervasyon kayıplarımıza sebebiyet verdi. İkinci önemli etken ise; bölgesel savaşlar.
Depremden sonra Hindistan Pakistan savaşı başladı ve daha sonra da haziranın ikinci yarısına denk gelen 12 günlük İsrail- İran savaşı oldu. Burada İsrailİran savaşında en önemli etken; nükleer tesisleri vurulacak olması endişesi ve buradan doğabilecek nükleer serpinti endişesiydi" diye konuştu.
SON ÇEYREKTE 3.9'LUK ARTIŞ
TÜRKIYE İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz- eylül dönemine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı. Turizm geliri, söz konusu dönemde geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 3.9 yükselişle 24 milyar 257 milyon 815 bin dolar olarak kaydedildi. Ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri 24 milyar 46 milyon 779 bin dolar, transfer yolculardan sağlanan turizm geliri de 211 milyon 37 bin dolar oldu. Gelirin yüzde 16.1'i yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi.