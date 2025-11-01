Turizm gelirlerinde ziyaretçi rekoru kırıldı! Son çeyrekte 3.9'luk artış

Depremden sonra Hindistan Pakistan savaşı başladı ve daha sonra da haziranın ikinci yarısına denk gelen 12 günlük İsrail- İran savaşı oldu. Burada İsrailİran savaşında en önemli etken; nükleer tesisleri vurulacak olması endişesi ve buradan doğabilecek nükleer serpinti endişesiydi" diye konuştu.



SON ÇEYREKTE 3.9'LUK ARTIŞ

TÜRKIYE İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz- eylül dönemine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı. Turizm geliri, söz konusu dönemde geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 3.9 yükselişle 24 milyar 257 milyon 815 bin dolar olarak kaydedildi. Ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri 24 milyar 46 milyon 779 bin dolar, transfer yolculardan sağlanan turizm geliri de 211 milyon 37 bin dolar oldu. Gelirin yüzde 16.1'i yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi.

DİĞER