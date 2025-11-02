Altın piyasası rahatlayacak

MERKEZ Bankası, madenlerden çıkarılan altının ön alım hakkına ara verdi. Üretilen altınlar şimdi Borsa İstanbul'a kote bankalar, finans kurumları ve kayıtlı alıcılar aracılığı ile piyasaya sunularak, kuyumculardaki altın varlığının artırılması hedefleniyor. Altın Madencileri Derneği, "Serbest piyasa koşullarında altın satışları devam etmektedir" başlığıyla yaptığı açıklamada bazı sosyal medya hesaplarında piyasada altın satışlarının durdurulduğuna yönelik yapılan paylaşımların doğru olmadığını bildirdi. Açıklamada, Merkez Bankasının madenlerde üretilen külçe altınları TL ödeyerek alım önceliği bulunduğu belirtilerek, "Merkez Bankasın son iki haftadır madenlerden üretilen altın alımlarını durdurmasının arka planında, Dünya piyasaları ile Türkiye'deki altın fiyatlarında açılan makastan dolayı özellikle kuyumculuk sektörünün içine düştüğü sıkıntıyı çözmeye yönelik olabilir" denildi.