Kadın girişimci sayısında rekor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bursa'da kadın sanayici ve girişimcilerle bir araya gelerek, Türkiye'nin kadın istihdamı, girişimcilik ekosistemi ve aile politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kadınların başarı hikayelerinin yeni nesillere ilham olduğunu ifade eden Göktaş, kendi yurt dışı siyaset ve diplomasi deneyimini paylaşarak, "Kadın varsa her şey mümkün" dedi. Avrupa'nın ilk başörtülü milletvekili olarak yaşadığı zorlukları aktaran Göktaş, "Cam tavanları kırmak kolay değil; ama azimle, sabırla ve kararlılıkla her engel aşılır" diye konuştu.
'HER ZAMAN YANINDAYIZ'
Türkiye'de kadın iş gücüne katılım oranının 2002'de yüzde 27 iken bugün yüzde 37'ye ulaştığını belirten Bakan Göktaş, hedeflerinin bu oranı ilk aşamada yüzde 40'a çıkarmak olduğunu kaydetti.
Göktaş, 'Aile Yılı' kapsamında atılan adımları ve 'Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi'ni hatırlattı. Göktaş, "Kadın girişimcilerimizin yanındayız. Kadınların üretime, istihdama ve inovasyona katılımı sadece ekonomiye değil, toplumun geleceğine de yatırım anlamı taşıyor" dedi.