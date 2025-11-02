Kadın girişimci sayısında rekor!

A ile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bursa'da kadın sanayici ve girişimcilerle bir araya gelerek, Türkiye'nin kadın istihdamı, girişimcilik ekosistemi ve aile politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kadınların başarı hikayelerinin yeni nesillere ilham olduğunu ifade eden Göktaş, kendi yurt dışı siyaset ve diplomasi deneyimini paylaşarak, "Kadın varsa her şey mümkün" dedi. Avrupa'nın ilk başörtülü milletvekili olarak yaşadığı zorlukları aktaran Göktaş, "Cam tavanları kırmak kolay değil; ama azimle, sabırla ve kararlılıkla her engel aşılır" diye konuştu.