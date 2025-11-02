Kırmızı ette ‘Balıkesir kuzusu’ hilesi! Etiket oyunu deşifre oldu

"EN AZ 100 LİRA FARK YANSITILIYOR"

Türkiye Gazetesi'nden Cemal Emre Kurt'un haberine göre Çelik, Türkiye genelinde küçükbaş hayvan varlığının 60 milyon, Balıkesir'de ise 500 bin olduğunu belirterek "500 bin hayvandan yaklaşık 400 bin anaç çıkar. Bu 400 bin hayvandan elde edilecek kuzu eti de bu kadar olur. Bu sayı İstanbul'un bir günlük tüketimine neredeyse denk. O zaman her tarafta Balıkesir kuzusu satılıyorsa bizim geriye kalan 59 milyon 500 bin hayvanımızın kuzusu nereye gidiyor? Her kasap diyor ki Balıkesir kuzusu satıyorum. O hâlde diğer illerin kuzuları nerede? Karaman, Konya, Niğde, Ankara gibi tüm illerden kuzu yüklenip Balıkesir'e gidiyor, orada kesim yapılıp, kaşe vurulup oradaki kuzu tekrar bize dönüyorsa et fiyatları yükselir. Kırmızı etin kilogramı 1.000 liraya ulaşıyor. Hâliyle bu ete hem lojistik, işletme kârları (kasap, market gelirleri) hem de Balıkesir kuzusu markası nedeniyle en az 100 lira fark yansıtılıyor. Vatandaşa böyle satılıyor. Tarım Bakanlığı bunları denetliyor. Türkiye genelinde birçok ilde mezbaha var. Ancak mesleği kendi çıkarlarına alet eden bir grup aracı bu tarz oyunlarla insanların geçimiyle oynuyor" dedi.