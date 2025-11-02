Otomotivde yeni yıl hedefi 43.7 milyar dolarlık satış

TÜRKİYE, otomotiv sektöründe uluslararası piyasalardan aldığı payı yükseltmeye odaklanırken, gelecek yıl 43.7 milyar dolarlık ihracatla rekorlarına yenisini eklemeyi planlıyor. Elde edilen verilere göre, otomotiv ana ve tedarik sanayisinde rekabet gücünü etkileyen yeni nesil üretim teknolojilerinin geliştirilmesi sağlanacak. Bu kapsamda, gelişen küresel mobilite vizyonu çerçevesinde otomotiv sektöründe yeşil ve dijital dönüşüm sürecine uyum sağlanarak tasarımdan üretime tüm aşamalarda yerli tedarik ve teknolojik gelişmenin gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Otomotiv sektöründe katma değerin artırılması hedefleniyor.