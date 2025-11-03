Altın yıl ortasında 5 bin doları görecek

DÜŞÜŞLERE DİKKAT

Morgan Stanley, son dönemdeki fiyat hareketlerinin altını Göreli Güç Endeksi (RSI) açısından aşırı alım bölgesine taşıdığını, ancak yaşanan düzeltmenin bu seviyeyi daha sağlıklı bir noktaya getirdiğini belirtti. Banka değerlendirmesinde "Son fiyat hareketleri altını Göreli Güç Endeksi (RSI) açısından aşırı alım bölgesine taşımıştı, ancak son düzeltme bu seviyeyi daha sağlıklı bir noktaya getirdi ve pozisyonlanmayı temizledi" ifadelerine yer verdi. Öte yandan Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatları için beklentisini açıkladı. Memiş "Kapalıçarşı piyasasında gram altın şu anda 5.694 lira. Geçen haftaya kıyasla yine düşük kalmaya devam ediyor. Uluslararası piyasalarda ons altın 4.025 dolar seviyesinde" dedi. Kasım ayında bir tur daha aşağı fiyatlama beklediklerini dile getiren Memiş şöyle konuştu; "Gram altın TL fiyatında 5.500 lira seviyesi yine destek konumunda. Düşüşleri de bir alım fırsatı olarak görmeliyiz."

