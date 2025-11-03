Altında denge arayışı! Gram altın bugün ne kadar? İşte 3 Kasım piyasalarda son durum

GRAM ALTINDA SON DURUM

Ons altında yaşanan dalgalanmadan etkilenen gram altında da düşüşler görüldü. 5.900 TL'lik rekorun ardından 5.200 TL'ye kadar geri çekilen gram altın, Fed faiz kararının ardından yukarı yönlü hareket ederek 5.400 TL sınırını aştı. Geçtiğimiz hafta yüzde 2.4 kayıp yaşayan gram altın yeni haftada 0.3'lük yükselişle 5.431 TL'den açılış yaptı.

Kapalıçarşı piyasasında ise gram altın 5.700 TL'yi zorluyor. Altının gramı kuyumcularda 5.670 TL'den satılıyor.