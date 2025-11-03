Altında denge arayışı! Gram altın bugün ne kadar? İşte 3 Kasım piyasalarda son durum

Haftanın ilk iş gününde Ons altın kritik 4.000 dolar seviyesinin üstünde denge arayışı sürerken, gram altın ise 5.400 TL'nin üzerinde fiyatlanıyor.
ALTINDA DENGE ARAYIŞI
ABD Merkez Bankası (Fed) Ekim ayında beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,75-4,00 aralığına çekse de Fed Başkanı Powell'ın Aralık'ta üçüncü bir faiz indiriminin henüz kesin olmadığını söylemesi piyasalarda belirsizliğe yol açtı. Powell'ın söyleminin ardından altın fiyatlarında denge arayışı sürüyor.
ONS ALTIN KRİTİK EŞİKTE
Yıl başından bu yana yatırımcısına yüzde 53 oranında kazandıran ons altın, ticaret savaşlarında yumuşama ve jeopolitik gerilimin azalmasıyla denge arayışını yeni haftada sürdürüyor.
Ekim ayında gördüğü 4381 dolar ile tarihi seviyelerin ardından ons altın, geçtiğimiz hafta yüzde 2.68 kayıpla 4002 dolar seviyesinden kapatmıştı. Altının onsu yeni haftaya 0.34'lük yükselişle 4.015 dolardan başlıyor.
GRAM ALTINDA SON DURUM
Ons altında yaşanan dalgalanmadan etkilenen gram altında da düşüşler görüldü. 5.900 TL'lik rekorun ardından 5.200 TL'ye kadar geri çekilen gram altın, Fed faiz kararının ardından yukarı yönlü hareket ederek 5.400 TL sınırını aştı. Geçtiğimiz hafta yüzde 2.4 kayıp yaşayan gram altın yeni haftada 0.3'lük yükselişle 5.431 TL'den açılış yaptı.
Kapalıçarşı piyasasında ise gram altın 5.700 TL'yi zorluyor. Altının gramı kuyumcularda 5.670 TL'den satılıyor.
03 KASIM ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN
Alış: 5.430 TL
Satış: 5.431 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 9.166,00 TL
Satış: 9.249,00 TL
YARIM ALTIN
Alış: 18.332 TL
Satış: 18.488,00 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 37.257 TL
Satış: 37.820 TL
TAM ALTIN
Alış: 36.551 TL
Satış: 36.828 TL