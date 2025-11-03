İzmir ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem

Suudi Arabistan Krallığı Büyükelçisi İzmir Ticaret Odası'na ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Ankara Büyükelçisi Fahad Abu Al-Nasr, Suudi Arabistan Krallığı Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Khaled Al Aqeel ve Büyükelçilik temsilcilerinin İzmir Ticaret Odası Yönetimi ile bir araya geldiği etkinlikte, Suudi Arabistan- İzmir arasında geliştirilebilecek iş fırsatlarına ilişkin görüşmeler yapıldı. Mahmut Özgener, bu buluşmanın iki ülke arasındaki ticarette yeni bir dönem başlattığını vurguladı. Toplantıya katılan Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, tarımı ve sanayisi ile güçlü İzmir'de Suudi heyeti ağırlamaktan gurur duyduğunu belirtti.