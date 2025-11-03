Son dakika: Kasım ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Ekim'de aylık yüzde 2,55 yıllık bazda yüzde 32,87 olarak gerçekleşti.
KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?
Konut ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 37,15 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan konut ve işletme sahipleri kiralarına yüzde oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 38,36 olmuştu.
Ekim ayında sözleşme yenileyecek olan kiracılar, TÜFE üzerinden kira zammı yapıyor. Buna göre, konut ve iş yeri kiralarına 12 aylık ortalama üzerinden artış yapılıyor.