Son dakika: Kasım ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Konut ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 37,15 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan konut ve işletme sahipleri kiralarına yüzde oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 38,36 olmuştu.