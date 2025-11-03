Tireli kuru incir üreticisi alımların açılmasını bekliyor

Yörenin en kaliteli incirlerinin üretildiği İzmir'in Tire ilçesinde üreticinin umutlu bekleyişi sürüyor. Bu yıl kuru incirde tüccar ve ihracatçının uyguladığı düşük fiyat politikasının üreticiyi zora soktuğunu belirten Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu, kuru incirde dengeli bir fiyat oluşumun halen gerçekleşmediğine dikkat çekti. İbişoğlu, "Öncelikle, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin devreye girmesi ve TARİŞ'inde alımları tekrar açması gerekiyor. Üretici geçen yıl kaliteli incirini 170-250 TL aralığında satmıştı. Bu yıl aynı kalitedeki incir maliyetler artmasına rağmen ortalama 150-170 TL bandında işlem görüyor. İhracatta yaşanan sıkıntıların ise bir an önce son bulmasını temenni ediyorum. Dayanabilen üreticilerin biraz daha beklemelerini öneriyorum" diye konuştu.