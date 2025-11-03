Türkiye’nin gıda ve tarım ihracatı 19 milyar dolar oldu

Tarım, gıda ve içecek sektörünün ihracatı, yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0.57 azalışla 19.67 milyar dolara geriledi. Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF), Türkiye İstatistik Kurumu verilerini temel alarak hazırladığı TGDF Dijital Veri Paneli'nin eylül ayı sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye'nin tarım, gıda ve içecek ihracatı ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0.57 azalarak 19.67 milyar dolara indi. Aynı dönemde ithalat yüzde 19.68 yükselişle 16.63 milyar dolar oldu.