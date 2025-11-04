KKM bakiyesi 200 milyar liranın altında

KUR Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 34 milyar 296 milyon lira azalarak 171 milyar 15 milyon liraya düştü. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 24 Ekim haftasında yaklaşık 97 milyar 126 milyon lira artarak 21 trilyon 307 milyar 946 milyon liradan, 21 trilyon 405 milyar 72 milyon liraya çıktı. Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 214 milyar 795 milyon lira azalarak 25 trilyon 394 milyar 799 milyon lira oldu. Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 29 milyar 89 milyon lira artarak 2 trilyon 653 milyar 307 milyon liraya çıktı. Söz konusu tutarın 638 milyar 820 milyon lirası konut, 49 milyar 248 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 965 milyar 238 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.