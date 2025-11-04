Soma zeytinde şahlandı

Kömürle tanınan Soma, 17 yeni zeytinyağı fabrikasıyla tarımının yeni üssüne dönüştü. TKDK desteğiyle kurulan tesisler, yüzlerce kişiye istihdam sağlarken Soma zeytini, son beş yılda kazandığı 30'un üzerinde uluslararası ödülle dünyanın dikkatini çekti. 1.5 milyon olan zeytin ağacı sayısını ise 2 milyona çıkardı. Antikas Zeytinyağı'nın öncülüğünde "Zeytinle Mutlu Yaşa" sloganıyla düzenlenen 5. Antikas Zeytin Hasat Festivali'nde, zeytinin hem bereketi hem de insanla kurduğu bağ kutlandı. Festivalin açılışında konuşan Soma Kaymakamı Ünal Koç, Soma'nın altının da üstünün de "nimet" ile dolu olduğunu söyledi. Koç "Madenle anılan Soma, bugün doğası ve üretimiyle Türkiye'nin bereket merkezlerinden biri haline geldi. Bu topraklarda zeytin ağacına dokunmak insana huzur verir, şifa verir. Zeytin toplamak, doğayla yeniden buluşmaktır. Bu yüzden diyorum ki; zeytin ağacına dokunun, mutlu olun" diye konuştu. Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ise bölgenin zeytinde markalaşma yolculuğuna dikkat çekti.

'DOĞAL BİR HEDİYE'

Karaburun, sadece turizmi ile değil her yıl sonbahar aylarında doğanın sunduğu eşsiz bir lezzet olan Furma Zeytini ile ilgi dikkat çekiyor. Özellikle Kösedere, Eğlenhoca ve İnecik köylerinde yoğun olarak yetişen bu zeytin türü, tüm Karaburun yarımadasında kendiliğinden olgunlaşmasıyla ilgi görüyor. Furma zeytininin oluşumu, gündüz sıcak, gece ise çiğ düşen Karaburun ikliminin doğal bir hediyesi olarak biliniyor. Bu özel şartlar sayesinde zeytin, dalında olgunlaşarak hiçbir işlem görmeden, taze haliyle tüketilebiliyor. Bu yıl 250-300 TL arasında alıcı bulan Furma Zeytini, perakende satışta 400-450 TL civarında tüketiciyle buluşuyor. Katkısız yapısı nedeniyle özellikle şeker ve tansiyon hastalarının tercih ettiği bu zeytin çeşidi, sağlıklı beslenmeye önem veren tüketicilerden büyük ilgi görüyor.