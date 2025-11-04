Terlik ve ayakkabı üreten dev firmaya soruşturma! Rekabet Kurumu duyurdu

Terlik ve ayakkabı üretimini uzun yıllardır sürdüren ve piyasayı domine eden firmalardan Muya'ya Rekabet Kurumu tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan açıklamada, "Türkiye'de kadın, erkek, çocuk ile medikal kategorilerinde terlik ve ayakkabı üretimi ve dağıtımı alanlarında faaliyet gösteren MUYA Poliüretan Kauçuk Sanayi hakkında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma, MUYA'nın Türkiye genelindeki yetkili satıcılarına yönelik rekabeti kısıtlayıcı uygulamalar yürüttüğü iddialarına ilişkindir." denildi.
REKABET KURUMU'NDAN MUYA TERLİK VE AYAKKABI FİRMASINA SORUŞTURMA
Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın nedenine ilişkin şu ifadelere yer verildi:
Türkiye'de kadın, erkek, çocuk ile medikal kategorilerinde terlik ve ayakkabı üretimi ve dağıtımı alanlarında faaliyet gösteren MUYA Poliüretan Kauçuk Sanayi hakkında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma, MUYA'nın Türkiye genelindeki yetkili satıcılarına yönelik rekabeti kısıtlayıcı uygulamalar yürüttüğü iddialarına ilişkindir.
İddialara göre MUYA'nın, hem fiziksel mağazalar üzerinden satış yapan perakendecilerin hem de e-ticaret platformlarında faaliyet gösteren bayilerinin yeniden satış fiyatlarını belirlediği ve bayilerin pasif satışlarını engellediği ileri sürülmektedir. Başka bir ifadeyle şirketin, bayilerin ve perakendecilerin ürünleri kendi belirledikleri fiyatlarda satmalarını ve bayilerin farklı bölgelerdeki müşterilerden gelen ürün taleplerini karşılamak üzere satış yapmalarını engellediği iddia edilmektedir. Bilindiği üzere internet üzerinden verilen siparişler de pasif satış kapsamında değerlendirilmektedir.
Kurul tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bu uygulamaların rekabeti kısıtlayıp kısıtlamadığı değerlendirilecek, deliller ışığında MUYA'nın Kanun'u ihlal edip etmediği tespit edilecektir.