Terlik ve ayakkabı üreten dev firmaya soruşturma! Rekabet Kurumu duyurdu

Terlik ve ayakkabı üretimini uzun yıllardır sürdüren ve piyasayı domine eden firmalardan Muya'ya Rekabet Kurumu tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan açıklamada, "Türkiye'de kadın, erkek, çocuk ile medikal kategorilerinde terlik ve ayakkabı üretimi ve dağıtımı alanlarında faaliyet gösteren MUYA Poliüretan Kauçuk Sanayi hakkında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma, MUYA'nın Türkiye genelindeki yetkili satıcılarına yönelik rekabeti kısıtlayıcı uygulamalar yürüttüğü iddialarına ilişkindir." denildi.

