Avukatlık asgari ücret tarifesi belirlendi

Türkiye Barolar Birliğince hazırlanan yeni avukatlık asgari ücret tarifesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, avukatlara bürolarında sözlü danışmanın ilk saatinin ücreti 4 bin lira olacak, takip eden her saat için ücret 1800 lira artacak. Çağrı üzerine gidilen yerlerde bir saate kadar sözlü danışma ücreti 7 bin lira olarak belirlenirken, takip eden her saat için 3 bin 500 lira asgari ücret ödenecek. Dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname ve protesto düzenlenmesinde 6 bin, kira sözleşmesi ve benzeri belgelerin hazırlanmasında 8 bin, tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi gibi belgelerin hazırlanmasında ise 32 bin lira ücret alınacak.