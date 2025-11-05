Enzim devi Novonesis’e ceza yağdı!

Rekabet Kurulu, firmanın pazardaki güçlü konumunu rakiplerini geride bırakmak için kötüye kullandığına hükmetti. Soruşturma sürecinde, şirketin müşterilerine her koşulda rakiplerinden daha iyi fiyat garantisi sunduğu, daha fazla ürün alımı karşılığında ek indirimler sağladığı ve rakip ürünleri almama şartı koştuğu tespit edildi.

Bu uygulamaların, rakip firmaları pazardan dışlamaya yönelik olduğu değerlendirilerek, Novonesis'in hâkim durumunu kötüye kullandığına karar verildi. Kararla birlikte şirkete yaklaşık 285 milyon Türk lirası idari para cezası kesildi.

Bu dosya Rekabet Kurumunun enzim sektöründe yürüttüğü ilk soruşturma olma özelliğini taşıyor. Bu yönüyle karar, sektördeki tüm oyuncular için ve aynı zamanda farklı pazarlarda faaliyet gösteren hakim durumdaki teşebbüsler için de emsal niteliği taşıyacak.