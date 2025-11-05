EYT’yi kıl payı kaçıranlara büyük avantaj! 200.000 TL kazançla emekli olmak mümkün... İşte ayrıntılar

EYT'yi (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) kıl payı kaçıran milyonlarca kişinin gözü, emeklilik şartlarını yeniden düzenlemesi beklenen TBMM'deki Torba Yasa görüşmelerine çevrildi. Torba yasa ile kadın sigortalılar için doğum borçlanması hakkının genişletilmesi ve erkek sigortalılar için askerlik borçlanması sürelerinin daha avantajlı hale getirilmesi emeklilik hayali kuranlara büyük fırsat getirecek.

EN YÜKSEK KAZANÇ 9 KATA ÇIKACAK

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in analizine göre yeni düzenlemeyle prime esas kazanç yani SGK'ya bildirilen en yüksek kazanç miktarı, asgari ücretin 7,5 katından 9 katına çıkarılacak. Bu oran değişikliği 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

Şu anda prime esas kazanç üst sınırı 195 bin TL civarında. Yeni sistemle birlikte bu tutar mevcut asgari ücrete göre 234 bin TL'ye kadar çıkacak. Asgari ücret artışıyla bu rakamın daha da yükselmesi bekleniyor.

Bu değişiklik, çalışanlar için hem daha yüksek prim ödeme imkânı hem de daha yüksek emekli maaşı anlamına geliyor. Bu düzenleme uzun vadede emeklilik gelirlerinde ciddi bir iyileşme sağlayacak.