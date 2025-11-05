EYT’yi kıl payı kaçıranlara büyük avantaj! 200.000 TL kazançla emekli olmak mümkün... İşte ayrıntılar

EYT'yi (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) kıl payı kaçıran milyonlarca kişinin gözü, emeklilik şartlarını yeniden düzenlemesi beklenen TBMM'deki Torba Yasa görüşmelerine çevrildi. Torba yasa ile kadın sigortalılar için doğum borçlanması hakkının genişletilmesi ve erkek sigortalılar için askerlik borçlanması sürelerinin daha avantajlı hale getirilmesi emeklilik hayali kuranlara büyük fırsat getirecek.
EN YÜKSEK KAZANÇ 9 KATA ÇIKACAK
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in analizine göre yeni düzenlemeyle prime esas kazanç yani SGK'ya bildirilen en yüksek kazanç miktarı, asgari ücretin 7,5 katından 9 katına çıkarılacak. Bu oran değişikliği 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.
Şu anda prime esas kazanç üst sınırı 195 bin TL civarında. Yeni sistemle birlikte bu tutar mevcut asgari ücrete göre 234 bin TL'ye kadar çıkacak. Asgari ücret artışıyla bu rakamın daha da yükselmesi bekleniyor.
Bu değişiklik, çalışanlar için hem daha yüksek prim ödeme imkânı hem de daha yüksek emekli maaşı anlamına geliyor. Bu düzenleme uzun vadede emeklilik gelirlerinde ciddi bir iyileşme sağlayacak.
ŞİMDİ BAŞVURAN KAZANACAK
Bugün itibarıyla askerlik, doğum, staj veya yurt dışı borçlanması yapmak isteyen vatandaşlar, brüt asgari ücretin yüzde 32'si oranında prim ödüyor. Torba yasayla birlikte bu oran, doğum borçlanması hariç yüzde 45'e çıkarılacak. Mevcut sistemde 1 aylık borçlanma bedeli 8.321 TL iken, yeni oranlarla bu tutar 11.702 TL'ye yükselecek. Asgari ücretin artmasıyla birlikte rakamlar daha da büyüyecek.
Faruk Erdem'e göre, "Bu yıl bitmeden başvuru yapanlar, mevcut oranlardan ödeme yapacağı için en az 100 bin TL'ye varan avantaj sağlayacak. Bu fark, yeni yılda hem oranların hem de asgari ücretin artmasıyla kapanmayacak bir kazanç olacak."
GURBETÇİLER İÇİN DURUM AYNI KALACAK
Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının borçlanma oranı zaten %45 olduğu için yeni düzenleme onları doğrudan etkilemeyecek. Ancak asgari ücret artışı, onların da ödeyeceği tutarları yükseltecek. Gurbetçiler için oran sabit kalsa da, ödeme tutarları yılbaşından sonra ciddi biçimde artacak. Bu nedenle yıl bitmeden başvuru yapmak onlar için de mantıklı.
ANNELER İÇİN DOĞUM BORÇLANMASI ORANI DEĞİŞMEYECEK
Annelerin 3 çocuk için 2.160 güne kadar borçlanma hakkı bulunuyor. Bu borçlanmalarda oran %32 olarak sabit kalacak. Yani yeni düzenleme onları doğrudan etkilemeyecek. Asgari ücretteki artış, doğum borçlanması yapan annelerin de ödemelerini artıracak. Bu yüzden yine yıl bitmeden başvurmak avantaj sağlayacak.
ASGARİ ÜCRET ARTIŞI BORÇLANMA TUTARLARINI UÇURACAK
Borçlanma hesaplamalarında temel alınan brüt asgari ücret şu anda 26.005 TL. Yıl sonunda yapılacak olası yüzde 28,5'lik artışla birlikte bu rakam 33.416 TL'ye çıkacak. Bu artış borçlanma oranıyla birleşince ödemelerde ciddi fark yaratacak.
Erdem, "Bu farklar, sadece başvuru tarihine bağlı. 2025 bitmeden yapılan başvurular, yeni oran ve asgari ücret artışından etkilenmeden mevcut tutarlardan borçlanma hakkı kazanacak," diyor.
BAŞVURU YAPAN HEMEN ÖDEME YAPMAK ZORUNDA DEĞİL
Vatandaşların en çok merak ettiği konu, başvuru sonrası ödeme zorunluluğu. SGK uygulamasına göre sadece başvuru yapmak yeterli. Başvurudan sonra dosya inceleniyor ve yaklaşık 1 ay içinde ödeme emri geliyor. Ardından vatandaşlara 2 ay ödeme süresi tanınıyor. Yani yıl bitmeden başvuru yapan bir kişi, 3 aya kadar ödeme süresi kazanıyor. Bu da "şu anda ödeme gücü olmayanların bile avantajlı sistemden yararlanabileceği" anlamına geliyor.
ÖDEME YAPILMAZSA HAK YANIYOR MU?
Hayır. Eğer ödeme günü geldiğinde ödeme yapılmazsa sadece başvuru iptal oluyor, hak kaybı yaşanmıyor. Ancak avantajlı oranlardan faydalanmak için yeniden başvuru yapmak gerekiyor. Erdem'e göre bu detay, özellikle ekonomik olarak zorlanan vatandaşlar için "büyük bir kolaylık" sunuyor.
PRİM ARTIŞI EMEKLİ MAAŞINA YANSIYACAK
Emekli maaşları, ödenen prim miktarına göre hesaplandığı için oranların artması maaşlara doğrudan yansıyacak.
Yani yüksek prim ödeyen çalışanlar ileride daha yüksek emekli maaşı alacak.
Erdem bu durumu şöyle özetliyor:
"Prim oranlarındaki artış, çalışanların gelecekteki maaşlarını da yukarı çekecek. Kısa vadede ödemeler artsa da uzun vadede maaş farkı daha belirgin hale gelecek."
Emeklilik Borçlanma Maliyetleri Güncellendi: Askerlik, Doğum, Bağ-Kur ve Yurt Dışı Borçlanmalarında Yeni Fiyat Tablosu (Kasım 2025)
Emeklilik için gün sayan vatandaşları ilgilendiren borçlanma maliyetleri, 2025 Kasım ayı itibarıyla netleşen yeni zam oranları ile yeniden hesaplandı. Askerlik, doğum ve Bağ-Kur ihya borçlanmalarında günlük asgari ücretin değişimiyle birlikte ödenecek tutarlar da büyük ölçüde arttı.
İşte emeklilik borçlanması yapacaklar için en güncel ve karşılaştırmalı maliyet tabloları:
ASKERLİK ve BAĞ-KUR İHYA BORÇLANMASI MALİYETLERİ
Bu tabloda, Askerlik Borçlanması ve Bağ-Kur İhya Borçlanması için mevcut ve olası zamlı tarifeler arasındaki karşılaştırmalı farklar gösterilmektedir.
DOĞUM VE YURT DIŞI BORÇLANMASI MALİYETLERİ
Bu tabloda, özellikle kadın çalışanları ilgilendiren Doğum Borçlanması ve yurt dışındaki süreleri değerlendirmek isteyenler için Yurt Dışı Borçlanmasındaki yeni maliyetler ve fiyat farkları yer almaktadır.