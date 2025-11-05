Teknoparklardan 15 milyar dolarlık başarı! Bilgi üretip dünyaya satıyoruz





'ATIL YER KALMAYACAK'

Organize sanayi bölgelerinin sayısını 371'e, endüstri bölgelerinin sayısını ise 52'ye çıkardıklarını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, şu bilgileri paylaştı: "Son bir yılda 9 OSB, 8 endüstri bölgesi ve 11 sanayi alanı ilan ettik. 32 OSB ve 2 EB genişleme alanıyla birlikte 8 bin 165 hektar yeni yatırım alanı oluşturduk. Bugüne kadar 191 OSB'de 21,7 milyon metrekare alan için 5 bin 318 yatırımcıdan başvuru aldık. OSB'lerde atıl yatırım yeri kalmaması için denetim faaliyetlerimizi etkin şekilde sürdürüyoruz."

