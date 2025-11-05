Teknoparklardan 15 milyar dolarlık başarı! Bilgi üretip dünyaya satıyoruz

TBMM'de gerçekleştirilen bütçe görüşmelerinde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, gerçekleştirdikleri proje ve çalışmalara dikkat çekti. Kacır şu ifadeleri kullandı: "Sayılarını 2'den 113'e çıkardığımız teknoparklara bugüne dek 13 milyar 670 milyon lira altyapı desteği sunduk. Teknoparklarda faaliyet gösteren 12 bine yakın girişim, bilgi ile üretimi buluşturarak 15,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu girişimlerde istihdam edilen personel sayısı 124 bine, yürütülen proje sayısı ise 98 bine ulaştı.
"HIZ KESMEDEN SÜRÜYOR
Bakan Kacır, "Elektrikli araçların yaygınlaşmasını sağlamak için sunduğumuz desteklerle şarj bağlantı sayısını 81 ilimizde 36 bine ulaştırdık. Yerli ve millî elektrikli otomobilimiz Togg, üretimine hız kesmeden devam ediyor. Bugüne kadar 75 binden fazla Togg yollara çıktı.
Otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinde kullanılan çiplerin tasarımını yerlileştiriyoruz. Desteklerimizle geliştirilen yerli tasarım LED çipleri Togg araçlarında, mikrodenetleyiciler Arçelik ürünlerinde kullanılacak. İmalat sanayi ihracatımızı 2030 yılında 400 milyar dolara çıkaracağız. Ar-Ge harcamalarının millî gelir içindeki payını yüzde 2,2'ye, yüksek teknolojili ürün ihracatımızı 30 milyar dolara yükselteceğiz" ifadelerini kullandı. Kacır, "Savunma sanayiinde yürütülen proje sayısını 62'den bin 400'ün üzerine, savunma sanayii firmalarımızın yıllık satışlarını 1 milyar dolardan 20 milyar dolara yükselttik" dedi.
'ATIL YER KALMAYACAK'
Organize sanayi bölgelerinin sayısını 371'e, endüstri bölgelerinin sayısını ise 52'ye çıkardıklarını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, şu bilgileri paylaştı: "Son bir yılda 9 OSB, 8 endüstri bölgesi ve 11 sanayi alanı ilan ettik. 32 OSB ve 2 EB genişleme alanıyla birlikte 8 bin 165 hektar yeni yatırım alanı oluşturduk. Bugüne kadar 191 OSB'de 21,7 milyon metrekare alan için 5 bin 318 yatırımcıdan başvuru aldık. OSB'lerde atıl yatırım yeri kalmaması için denetim faaliyetlerimizi etkin şekilde sürdürüyoruz."